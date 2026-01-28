النائب ابراهيم منيمنة: نحذر من اي خطوات تورط البلد في مغامرات انتحارية وهذه الموزانة لا تختلف كثيرا عن الموازنات السابقة وهي فرصة ضائعة

النائب ابراهيم منيمنة: نقطة الانطلاق لقانون الفجوة المالية هي التدقيق الجنائي كما علينا اتخاذ القرار بشأن الاتفاق مع صندوق النقد وهل معقول أن نغامر ببيع الذهب وهناك اشخاص لم يتحملوا مسؤولياتهم بعد؟

منيمنة: نناقش موازمة العام 2026 في ظل انكماش اقتصادي وانهيار مالي غير معالج ولا يفترض بالموازنة أن تكون مجرد أداة جباية أو ادارة عجز بل رافعة سياسية واقتصادية لإطلاق النمو واستعادة الثقة وتحفيز الاستثمار الا أن مشروع الموازنة يفشل في أداء هذا الدور