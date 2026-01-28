روبيو: الاحتجاجات في إيران ربما خفت حدتها لكنها ستندلع مجددا في المستقبل

منيمنة: هذه الموازنة هي استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة اصلاحية

النائب ابراهيم منيمنة: نقطة الانطلاق لقانون الفجوة المالية هي التدقيق الجنائي كما علينا اتخاذ القرار بشأن الاتفاق مع صندوق النقد وهل معقول أن نغامر ببيع الذهب وهناك اشخاص لم يتحملوا مسؤولياتهم بعد؟