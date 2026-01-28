النائب زياد حواط: كنا ننتظر من الحكومة موازنة استثنائية تؤسس لمسار اصلاحي حقيقي ولكن للاسف نعود الى السياسات عينها وندور في الحلقة المفرغة ولا نمو ولا اصلاحات بنوية في الموازنة وازمتنا ازمة سياسية وطنية وازمة دولة عاجزة عن ممارسة سيادتها

التالي

النائب زياد حواط: الدولة القوية هي التي تحتكر السلاح والقرار الأمني ولا تسمح لأي منظومة مسلحة بأن تقرر الحرب أو السلم نيابة عن اللبنانيين والدولة القوية هي دولة الدستور والقانون والتي تحمي ودائع الناس