النائب زياد حواط: أنا ضد المس بالذهب قبل تفعيل اصلاح القطاع العام وأجهزة الرقابة وهل يعقل ان تكون ميزانية وزارة السياحة شبه معدومة؟

النائب زياد حواط: هناك غياب تام لأي رؤية جدّية للاستفادة من أصول الدولة المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية رغم وجود قوانين واضحة وعلى رأسها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

النائب زياد حواط: الدولة القوية هي التي تحتكر السلاح والقرار الأمني ولا تسمح لأي منظومة مسلحة بأن تقرر الحرب أو السلم نيابة عن اللبنانيين والدولة القوية هي دولة الدستور والقانون والتي تحمي ودائع الناس