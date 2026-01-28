النائب سيمون أبي رميا: منذ سنة 2009 لم تأخذ الحكومة يوما بتوصيات لجنة المال ولو اعتمادنا التوصيات لما عاش لبنان هذا الانهيار المالي وهذه موازنة نظام مأزوم واذا لم نقرها سنعود الى موزانة الاثني عشرية وهي موازنة الضرورة

