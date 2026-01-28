النائب إلياس جرادة: مصيبة المصائب في هذه الموازنة أنها تتعاطى مع الواقع الاقتصادي مع اغفال لكل ما هو اصلاح مصرفي في لبنان وتدقيق جنائي

