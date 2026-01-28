مستشار المرشد الإيراني: ردنا على العدوان سيكون فوريا وغير مسبوق يستهدف المعتدي وجميع مؤيديه وقلب تل أبيب

التالي

النائب عبد الرحمن البزري: هذه الموازنة للأسف بقيت كما سابقاتها ولتسمح لنا هذه الحكومة بالعتب فكنا نتوقع موازنة مختلفة تماما عمّا وضع بين أيدينا ولا سيما أنها الموازنة الحكومية الأولى في عهد جديد نراهن عليه