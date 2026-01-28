الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب بلال الحشيمي: حماية لبنان لا تكون بالمزايدات ولا في زج البلد بصراعات اقليمية والحماية تكون بدولة قوية واحترام الدستور

آخر الأخبار
2026-01-28 | 12:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب بلال الحشيمي: حماية لبنان لا تكون بالمزايدات ولا في زج البلد بصراعات اقليمية والحماية تكون بدولة قوية واحترام الدستور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النائب بلال الحشيمي: حماية لبنان لا تكون بالمزايدات ولا في زج البلد بصراعات اقليمية والحماية تكون بدولة قوية واحترام الدستور

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الحشيمي:

حماية

لبنان

بالمزايدات

البلد

بصراعات

اقليمية

والحماية

بدولة

واحترام

الدستور

LBCI التالي
النائب بلال الحشيمي: لا اقتصاد من دون استقرار ولا استقرار من دون أمن ولا مال من دون ثقة ومن هنا نسجل موقفاً ايجابياً مسؤولاً لنواف سلام حين أكد أن السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة اللبنانية
عراقجي: طهران رحبت مرارا باتفاق نووي عادل يضمن حقوق إيران ويكفل عدم امتلاكها أسلحة نووية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:56

رويترز: سعر الذهب في المعاملات الفورية يتجاوز الـ5400 دولار للأونصة لأول مرة

LBCI
أخبار دولية
16:48

15 قتيلا في تحطّم طائرة كان أُعلن فقدان أثرها في كولومبيا

LBCI
أمن وقضاء
16:42

أمن الدولة يعلن أرقام المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات الرياضية ويحدد موعد الاختبارات الخطية لرتبة مأمور متمرن

LBCI
أخبار دولية
16:40

وزارة الخارجية الدنمركية تعلن بدء محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:56

رويترز: سعر الذهب في المعاملات الفورية يتجاوز الـ5400 دولار للأونصة لأول مرة

LBCI
آخر الأخبار
16:19

سعر الذهب في المعاملات الفورية يرتفع بما يقارب 4% ليصل إلى مستويات قياسية تتجاوز 5390 دولارا للأونصة

LBCI
آخر الأخبار
15:54

أ.ف.ب: فقدان طائرة تقل 15 شخصا في كولومبيا قرب الحدود مع فنزويلا

LBCI
آخر الأخبار
15:39

النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": نحن كلقاء ديمقراطي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات النيابية فنحن نرى أن وضعنا الإنتخابي والشعبي أفضل من العام 2022

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:00

بعد انقطاع حبل الانزلاق بشكل مفاجئ... مغامرة مرعبة عاشها أحد المتسلقين في المملكة المتحدة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته

LBCI
آخر الأخبار
13:58

النائب جيمي جبور: يجب حماية المزارع اللبناني واتخاذ الاجراءات المناسبة لايفاء هذا الغرض

LBCI
أخبار لبنان
15:44

بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": كلام الشيخ نعيم قاسم فاجئ الجميع... ونحن كلقاء ديمقراطي لدينا مصلحة بإجراء الانتخابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:02

زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي

LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي معتاد يضرب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
05:18

بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات

LBCI
أمن وقضاء
10:44

عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
05:10

أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل

LBCI
أخبار لبنان
05:50

برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..

LBCI
أخبار لبنان
06:23

زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More