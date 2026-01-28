النائب نبيل بدر: لا رؤية للمستقبل ولا ننهض بدفع الاجور وحدها ولا بالتحويلات وهذه موازنة جباية سريعة واستعادة الثقة لا تبدأ بالارقام بل بالشفافية الحقيقية وأي موزانة بلا حساب هي انفاق بلا ذاكرة ودولة بلا ذاكرة لا مستقبل لها

النائب عماد الحوت: كيف نضع موازنة جديدة من دون محاسبة وتقييم أداء؟ والاصلاح يبدأ في اعادة النظر في بنية الانفاق ومطلوب تصحيح تدريجي للاجور ضمن رؤية واضحة لا حلول ترقيعية وغياب اي التزام تجاه حقوق المودعين يعني تحميل الناس وحدهم الكلفة

النائبة نجاة عون صليبا: التفريط في المياه لا يمكن أن يستمر ويحب ان يكون هناك لجنة برلمانية ووزارية لمتابعة المسألة ونريد انماء مستداما ودولتنا منهوبة والمطلوب استراتيجية لاستعادة موارد الدولة واملاكها وضبط المرافق العامة والزام غير الشرعيين بدفع ما ي