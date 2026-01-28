التالي

النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": من المعيب التطاول على رئيس الجمهورية والرئيس عون أظهر كل وطنية وكلّ حرص على البلد وهو يخوض معركة حماية لبنان واعادة بناء المؤسسات