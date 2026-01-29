الأخبار
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يستطيع أن يبدأ حربا لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها
آخر الأخبار
2026-01-29 | 01:46
مشاهدات عالية
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يستطيع أن يبدأ حربا لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها
آخر الأخبار
البرلمان
الإيراني:
ترامب
يستطيع
السيطرة
كيفية
انتهائها
القناة 12 الإسرائيلية: شركة لوفتهانزا تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء
رئيس البرلمان الإيراني: إيران سترد إذا تعرضت لهجوم وآلاف العسكريين الأميركيين سيصبحون في دائرة الخطر
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
06:48
بري رفع الجلسة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم
آخر الأخبار
06:46
النائب مارك ضو: وزير المال أبلغنا أن المدخول من الجمرك تضاعف في الأشهر الماضية وهذا قبل تركيب السكانيرز ولكن السكانيرز وغراسيا القزي "Don't mix" وهذه دعسة ناقصة للحكومة
أخبار دولية
06:45
الاتحاد الأوروبي يوافق على عقوبات جديدة ضد إيران
اقتصاد
06:36
أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة يكشف عوامل تدفع أسعار اللحوم إلى الارتفاع في السوق المحلية
اقتصاد
06:36
أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة يكشف عوامل تدفع أسعار اللحوم إلى الارتفاع في السوق المحلية
آخر الأخبار
06:48
بري رفع الجلسة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم
آخر الأخبار
06:46
النائب مارك ضو: وزير المال أبلغنا أن المدخول من الجمرك تضاعف في الأشهر الماضية وهذا قبل تركيب السكانيرز ولكن السكانيرز وغراسيا القزي "Don't mix" وهذه دعسة ناقصة للحكومة
آخر الأخبار
06:36
النائب مارك ضو: لا يمكن أن نقول للحكومة بسنة واحدة "ماذا حققتي انجازات؟"
آخر الأخبار
06:30
الرئيس جوزاف عون للسفراء في الإدارة المركزية: سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا عن التعقيدات وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج
إشترك
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2026
أخبار دولية
2026-01-12
ترامب: إدارتي تعمل بشكل جيد مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-14
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
حال الطقس
2026-01-28
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
1
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
موضة وجمال
09:14
رغم فارق الـ46 عامًا… كالفن كلاين يلفت الأنظار بظهور رياضي مع شريكه الأصغر سنًا
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
