أ.ف.ب عن مصادر دبلوماسية وأمنية: معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات إقليم تيغراي

النائب طوني فرنجية: أي موازنة لا تأخذ بالإعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي ناقصة

النائب غسان عطالله: بعد كل هذه السنوات لم يعد مقبولا أن نسمع أن الملفات معقّدة ولا أن الظروف صعبة فكل وزارة بالدولة مطالبة بخارطة طريق