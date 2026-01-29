النائب طوني فرنجية: الدولة لا زالت حتى اليوم تملك أكثر من 30% من أراضي لبنان وإذا لم نحركها اليوم واستثمرنا بها لن يتحرك الإقتصاد ولن نعيد أموال المودعين

