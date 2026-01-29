النائب غسان عطالله: اذا كانت وزارة المهجرين قادرة على انجاز واقفال ملفات بشفافية وعدالة فنحن أول الداعمين أما إذا أصبحت مجرد عنوان بلا مضمون وموازنة بلا نتيجة فواجبنا بإسم الناس أن نقول "بكفّي" فالعدالة ليست بالتمديد بل بالإقفال المنظّم واعطاء كل صاح

