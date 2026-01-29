النائب حسين الحاج حسن: الموازنة زادت مستويات الضرائب لكنها لم تحدث تغييرا حقيقيا في السياسة الاقتصادية أو الضريبية

النائب حسين الحاج حسن: دائمًا ما نذهب إلى الضريبة المباشرة ونحمل المواطنين أعباء متساوية بمعزل عن مستوى دخلهم ومعيشتهم

النائب حسين الحاج حسن: الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية من المفترض أن تضعها أي حكومة في مواجهة التحديات القائمة