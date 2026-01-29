النائب بيار بو عاصي: "في انتخابات ونص" وهذا حقّ الناس علينا ولا يمكن لفريق سياسي أن يفصل الإنتخابات ومواعيدها "على ذوقه" وأتمنّى أن نكون جميعا على إصرار بإجراء الإنتخابات لأنها ملك الناس لا ملكنا

