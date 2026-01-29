النائب أحمد الخير: نريد موازنة لتسيير شؤون البلد والمواطنين ولكن الأكيد أننا نريد موازنة تحفظ حقوق الأساتذة والعسكريين والإداريين ولن نصوت على موازنة لا تحفظ حقوق هذه الفئات

التالي

النائب جهاد الصمد: المؤسف أن الموازنة العلمة لم تلحظ أي زيادة على الرواتب رغم تفاقم الأضواع المعيشية والإجتماعية التي يعيشها موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية