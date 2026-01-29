النائب مارك ضو: لا يمكن أن نقول للحكومة بسنة واحدة "ماذا حققتي انجازات؟"

النائب مارك ضو: وزير المال أبلغنا أن المدخول من الجمرك تضاعف في الأشهر الماضية وهذا قبل تركيب السكانيرز ولكن السكانيرز وغراسيا القزي "Don't mix" وهذه دعسة ناقصة للحكومة

الرئيس جوزاف عون للسفراء في الإدارة المركزية: سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا عن التعقيدات وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج