الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
LBCI
LBCI

بري رفع الجلسة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم

آخر الأخبار
2026-01-29 | 06:48
بري رفع الجلسة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم
0min
بري رفع الجلسة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم

 
 
آخر الأخبار

الجلسة

الساعة

الخامسة

اليوم

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
10:42

وزير المالية ياسين جابر: الجمارك ستشهد تغييرا كبيرا وقد بدأنا باستخدام آلات الـscanners الجديدة في بيروت وطرابلس إذ ان هذه الأجهزة قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة بدلا من 40 مستوعبا في اليوم سابقا

LBCI
آخر الأخبار
10:35

وزير المال ياسين جابر: وزارة المالية باشرت بالاستغناء عن المباني المشغولة من قبلها الى مبان أخرى تملكها الوزارة

LBCI
آخر الأخبار
10:32

وزير المالية ياسين جابر: خلال زيارتي ووزير النفط إلى العراق بحثنا في تشغيل أنبوب النفط الذي يمتد من العراق إلى طرابلس والعراقيون مهتمون مثلنا وأكثر لأن هذا الأنبوب يمنحهم ميزة تفاضلية لنقل النفط إلى المشرق المتوسط مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
10:31

وزير المال ياسين جابر: الحكومة حريصة على عدم حصول عجز عند تفيذ الموازنة لان مصرف لبنان والجهات الدولية لن تقوم باقراض الدولة ولو كانت هذه رغبتها لكانت ادرجت مادة تتضمن كيفية مواجهة العجز

