رويترز عن دبلوماسيين: وزراء من الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

وزير المال ياسين جابر: الرؤية الاقتصادية لا يمكن حصرها في الموازنة والحكومة بذلت جهودا اثمرت قروضا طويلة الامد ومنها 250 مليون دولار لاعادة الاعمار وأخرى خصصت لمشاريع المياه ودعم الزراعة وغيرها بالاضافة الى بعض الهبات من بعض المانحين