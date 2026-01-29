النائب فيصل كرامي للـLBCI: هناك بنود عدة تمرر من دون التصويت عليها وقانون الانتخابات النافذ لا مراسيم تطبيقية له وطالما لا مراسيم فالانتخابات باتت بحكم المؤجلة ووحدة اللبنانيين تحمينا في هذه الظروف

ساعة القيامة تقترب من منتصف الليل أكثر من أي وقت مضى… 85 ثانية تفصل العالم عن الكارثة!

ساعة القيامة تقترب من منتصف الليل أكثر من أي وقت مضى… 85 ثانية تفصل العالم عن الكارثة!

وزير المال ياسين جابر: الحكومة كما المجلس النيابي تعترف بأحقية ما يطالب به موظفي القطاع العام وهي تحاول اعطاء زيادات ثاتبة لا تنعكس سلبا على اسعار الصرف والفائض في موارد الخزينة هو بالليرة وليس بالعملة الصعبة وهناك ديون مستحقة يجب تسديدها