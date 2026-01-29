ترامب: تحدثت مع رئيسة فنزويلا وأبلغتها بأننا سنفتح المجال الجوي التجاري بالكامل فوق بلادها والمواطنون الأميركيون سيتمكنون قريبا من السفر إلى فنزويلا وسيكونون بأمان

ترامب: تمكنا من جلب مليارات الدولارات وحافظنا على أمننا الوطني عن طريق الرسوم الجمركية

ترامب: تمكنا من جلب مليارات الدولارات وحافظنا على أمننا الوطني عن طريق الرسوم الجمركية

النائب جيمي جبور للـLBCI: سنصوت ضد الموازنة والمشكلة الاساسية هي مطالب موظفي القطاع العام وعلى الحكومة أن تمنحهم حقوقهم