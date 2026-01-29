القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يصل واشنطن لتنسيق ضرب إيران

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: سفينة حربية أميركية تستعد للرسو في خليج إيلات استعدادا لهجوم متوقع على إيران

العميد المتقاعد شامل روكز: ناقشنا مع الحكومة إضافة 50% اعتبارا من نهاية شهر شباط و10% إضافية كل 6 أشهر لنصل إلى سنة 2028 بالرواتب التي كنا عليها