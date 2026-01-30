الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الذهب في المعاملات الفورية يواصل خسائره وينخفض 4% إلى 5173.54 دولارا للأونصة
آخر الأخبار
2026-01-29 | 23:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الذهب في المعاملات الفورية يواصل خسائره وينخفض 4% إلى 5173.54 دولارا للأونصة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المعاملات
الفورية
يواصل
خسائره
وينخفض
5173.54
دولارا
للأونصة
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٥ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
الفضة في المعاملات الفورية تتراجع بأكثر من 5% إلى 109.89 دولارا للأونصة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
0
خبر عاجل
07:21
غارة تستهدف سيارة في بلدة صديقين - قضاء صور
خبر عاجل
07:21
غارة تستهدف سيارة في بلدة صديقين - قضاء صور
0
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
0
خبر عاجل
07:04
رويترز: ترامب يختار المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفين وارش لإدارة المجلس بعد انتهاء ولاية جيروم باول
خبر عاجل
07:04
رويترز: ترامب يختار المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفين وارش لإدارة المجلس بعد انتهاء ولاية جيروم باول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:57
عراقجي: نحن أكثر استعدادا مما كنا عليه في حزيران من العام الماضي وإيران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية ونأمل أن تتصرف الولايات المتحدة بعقلانية ومنطق
آخر الأخبار
06:57
عراقجي: نحن أكثر استعدادا مما كنا عليه في حزيران من العام الماضي وإيران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية ونأمل أن تتصرف الولايات المتحدة بعقلانية ومنطق
0
آخر الأخبار
06:54
عراقجي: لا توجد أي خطة أو برنامج للقاء أو مناقشة أي مسؤولين أميركيين ونحتاج إلى الاطلاع على الشروط المسبقة وجدول الأعمال أولا
آخر الأخبار
06:54
عراقجي: لا توجد أي خطة أو برنامج للقاء أو مناقشة أي مسؤولين أميركيين ونحتاج إلى الاطلاع على الشروط المسبقة وجدول الأعمال أولا
0
آخر الأخبار
06:53
التلغراف عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي: ترمب أقر بأن التهديد بالعمل العسكري كان للضغط على طهران للتفاوض
آخر الأخبار
06:53
التلغراف عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي: ترمب أقر بأن التهديد بالعمل العسكري كان للضغط على طهران للتفاوض
0
آخر الأخبار
06:53
منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية: معبر رفح سيفتح الأحد المقبل لحركة محدودة للأشخاص فقط وفي الاتجاهين
آخر الأخبار
06:53
منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية: معبر رفح سيفتح الأحد المقبل لحركة محدودة للأشخاص فقط وفي الاتجاهين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:01
اجتماع تنسيقي بين المالية والبنك الدولي... وهذا ما كشفه جابر
أخبار لبنان
07:01
اجتماع تنسيقي بين المالية والبنك الدولي... وهذا ما كشفه جابر
0
أمن وقضاء
04:13
وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة
أمن وقضاء
04:13
وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة
0
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
0
علوم وتكنولوجيا
04:07
"هل عمرك مكتوب في جيناتك؟"... دراسة جديدة تكشف الدور الحقيقي للوراثة في طول العمر
علوم وتكنولوجيا
04:07
"هل عمرك مكتوب في جيناتك؟"... دراسة جديدة تكشف الدور الحقيقي للوراثة في طول العمر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
0
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
منوعات
09:54
جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)
منوعات
09:54
جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)
3
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
4
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
6
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
7
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
8
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More