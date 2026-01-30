الجيش الإيراني: قرار الاتحاد الاوروبي بشأن الحرس الثوري اتخذ بهدف إرضاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني

الجيش الإيراني: نقف بقوة الى جانب الحرس الثوري الايراني في مواجهة الإرهاب وداعميه

الجيش الإسرائيلي: نحن في حالة جاهزية ونراقب التطورات على مدار الساعة ولا يوجد أي تغيير في التعليمات