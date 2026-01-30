مرقص: إقرار اتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى سجون بلدهم

التالي

مرقص: إنشاء آلية لإعادة الإعمار ويصار إلى تحريك المبالغ من ضمن ما هو متوفّر من أموال واستكمال عملية المسح وإعطاء الأولوية لمن لا يزالون في مراكز الإيواء