الوكالة الوطنية للإعلام: الغارات الاسرائيلية العنيفة قطعت الكهرباء في منطقة تفاحتا والمصيلح والنجارية والدادوية والمعمارية

نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ ”جدل“: الاتفاقية التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم بخصوص السجناء السوريين في السجون اللبنانية لا تحتاج إلى إقرار من المجلس النيابي وتصبح نافذة فور توقيعها