طارق متري لـ "جدل": الرئيس احمد الشرع لم يناقش ولم يطلب مني تسليم افراد من حزب الله حاربوا الى جانب نظام بشار الاسد

طارق متري لـ "جدل": هناك مجموعات قليلة من النازحين السوريين عادوا من تلقاء نفسهم وهم من سكان القرى الحدودية مع سوريا

طارق متري لـ "جدل": هناك مجموعات قليلة من النازحين السوريين عادوا من تلقاء نفسهم وهم من سكان القرى الحدودية مع سوريا

نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ ”جدل“: الاتفاقية التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم بخصوص السجناء السوريين في السجون اللبنانية لا تحتاج إلى إقرار من المجلس النيابي وتصبح نافذة فور توقيعها