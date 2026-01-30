نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ "جدل": نحن نرحب بالدعم العربي لإقامة علاقة وثيقة بين لبنان وسوريا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والرغبة بحل المشاكل إن وجدت وبروح التعاون

طارق متري لـ "جدل": تناقشنا مع السوريين بشأن الحدود البرية اللبنانية–السورية وأكدنا أهمية ضبط الحدود إلى حين ترسيمها في مرحلة لاحقة

نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ”جدل”: لا نحتاج إلى وسيط مع السوريين والسعودية هي التي دعت وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري للقاء هناك