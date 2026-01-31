الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الإيراني: ترامب ونتنياهو وأوروبا أثاروا التوتر في أحدث احتجاجات ما استفز الشعب

آخر الأخبار
2026-01-31 | 06:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الإيراني: ترامب ونتنياهو وأوروبا أثاروا التوتر في أحدث احتجاجات ما استفز الشعب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الإيراني: ترامب ونتنياهو وأوروبا أثاروا التوتر في أحدث احتجاجات ما استفز الشعب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإيراني:

ترامب

ونتنياهو

وأوروبا

أثاروا

التوتر

احتجاجات

استفز

الشعب

LBCI التالي
وزير الخارجية الإيراني: لم نسع لامتلاك السلاح النووي ومستعدون لمفاوضات نووية عادلة تضمن مصالح شعبنا
الرئيس الإيراني: هناك من يريد استغلال الاحتجاجات السلمية لإثارة الفتنة والاقتتال بين الإيرانيين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:31

مسؤول لوكالات أنباء: مقتل شخص وإصابة 14 في انفجار بمدينة بندر عباس الإيرانية

LBCI
أخبار لبنان
14:28

فيليب سالم: تكريمُه العلْميُّ الأَعلى في تكساس وجامعة Baylor

LBCI
آخر الأخبار
13:55

مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة رب ثلاثين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:31

مسؤول لوكالات أنباء: مقتل شخص وإصابة 14 في انفجار بمدينة بندر عباس الإيرانية

LBCI
آخر الأخبار
13:55

مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة رب ثلاثين

LBCI
آخر الأخبار
13:30

الوكالة الوطنية: غارة على سيارة عند أطراف رب ثلاثين

LBCI
آخر الأخبار
13:20

رويترز عن إعلام رسمي: الحرس الثوري الإيراني ينفي شائعات عن اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-15

مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:38

الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور

LBCI
أخبار لبنان
14:28

فيليب سالم: تكريمُه العلْميُّ الأَعلى في تكساس وجامعة Baylor

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-22

إسرائيل قلقة من جبهتين: إيران ولبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا

LBCI
أخبار لبنان
12:50

افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال

LBCI
أخبار دولية
12:49

عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:45

إسرائيل تعيش حالة استنفار أمني وسياسي متصاعد... هذه آخر المعطيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:38

الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور

LBCI
أمن وقضاء
11:00

غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب

LBCI
أخبار دولية
19:30

جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:28

منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:27

توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
16:06

"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي

LBCI
موضة وجمال
16:48

"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)

LBCI
أمن وقضاء
18:45

الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة

LBCI
خبر عاجل
14:47

الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026

LBCI
أخبار لبنان
20:20

نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن

LBCI
أخبار لبنان
19:48

الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت بنى تحتية وآليات هندسية لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
07:52

هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل

LBCI
أخبار لبنان
22:28

متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More