ويتكوف: عقد المبعوث الروسي الخاص ديميترييف في فلوريدا اجتماعات مثمرة وبنّاءة في إطار جهود الوساطة الأميركية للتوصل لحل سلمي للنزاع الأوكراني

معلومات للـLBCI: استكمالاً للإختلاس الذي كشفته أمن الدولة ببلدية صيدا تبين أن رئيسة المصلحة المالية تملك شقتين في محلتي الدكرمان وبقسطا - الشرحبيل وسيارات ويفوق مجموع ما تملكه الـ٧٥٠ الف دولار وكانت تعطي أوامر الصرف لأمينة الصندوق بشكل مخالف للقانون