توغّل إسرائيلي فجر اليوم في بلدة رب ثلاثين - قضاء مرجعيون تفجير منزلين

إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مسؤولين أمنيين: الأسابيع المقبلة ستظلّ متوتّرة وتقديرنا أنّ هجوماً أميركيًّا ضدّ إيران قد يتمّ خلال فترة أسبوعين إلى شهرين

