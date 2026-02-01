الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري

طوارئ الصحة: غارة إسرائيلية على بلدة معروب قضاء صور ليل أمس أدت إلى إصابة مواطن بجروح

الراعي: الأوطان لا تقوم بالقوة بل بالمحبة ولا تقوم بالفساد بل بالأمانة ولبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير" ليُصبح الجائع أولوية والإنسان غاية لا وسيلة