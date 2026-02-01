الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في ساحة بلدة حاروف الجنوبية

آخر الأخبار
2026-02-01 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في ساحة بلدة حاروف الجنوبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في ساحة بلدة حاروف الجنوبية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية

للإعلام:

مسيرة

اسرائيلية

استهدفت

سيارة رابيد

حاروف

الجنوبية

طوارئ الصحة العامة: الحصيلة المحدثة لغارة الجيش الإسرائيلي على بلدة عبا - قضاء النبطية هي شهيد وستة جرحى من بينهم طفلة تبلغ من العمر ست سنوات وفتاة وفتى كلاهما دون الثامنة عشرة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:35

الموسوي: انزلاق السلطة إلى فخ تعيين دبلوماسي مدني رئيساً للوفد اللبناني إلى لجنة الميكانيزم خطيئة

LBCI
أخبار لبنان
15:02

النائبة بستاني شاركت في افتتاح حديقة ارز لبنان في تولوز الفرنسية

LBCI
أخبار دولية
14:51

سوريا: القبض على منفذي هجمات مطار المزة والأسلحة تعود لحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:32

طوارئ الصحة العامة: الحصيلة المحدثة لغارة الجيش الإسرائيلي على بلدة عبا - قضاء النبطية هي شهيد وستة جرحى من بينهم طفلة تبلغ من العمر ست سنوات وفتاة وفتى كلاهما دون الثامنة عشرة

LBCI
آخر الأخبار
10:11

وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: الحرب ستكون كارثة على الجميع والقواعد الأميركية في المنطقة ستكون أهدافا

LBCI
آخر الأخبار
10:07

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لسي إن إن: التوصل لاتفاق عادل ومنصف يضمن عدم امتلاكنا أسلحة نووية أمر قابل للتحقق حتى في فترة وجيزة

LBCI
آخر الأخبار
10:02

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لسي إن إن: فقدنا الثقة بواشنطن كشريك تفاوضي لكن تبادل رسائل عبر دول صديقة يسهل إجراء محادثات مثمرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2026-01-29

6 صيحات أكل اجتحات مواقع التواصل في عام 2016… أين اختفت اليوم؟

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-22

دراسة تكشف: هذا هو العمر الذي تبدأ فيه اللياقة والقوة البدنية بالتراجع

LBCI
فنّ
2026-01-24

هيفاء وهبي تخطف الأضواء في الرياض... تعلّمت الغزل السعودي وأشعلت المسرح بأغنية "بدنا نروق"! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-21

توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي... ومن الأفضل أن يستقيل قائد الجيش

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

سياسة ”دبلوماسية المدافع“… إسرائيل تترقب هجوما أميركيا محتملا على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

لا ضربة أميركية على ايران حتى الان ولكن...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:11

توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله

LBCI
حال الطقس
01:48

استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...

LBCI
آخر الأخبار
08:27

السيارة المستهدفة في بلدة الدوير-وادي عبا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:09

معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن

LBCI
خبر عاجل
10:09

وزير الخارجية الإيراني عراقجي لسي إن إن: مستعدون للحرب في حال فشل المفاوضات والصراع سيتجاوز حدود إيران على الأرجح

LBCI
خبر عاجل
05:03

استهداف جرافة في بلدة قناريت - قضاء صيدا بـ 5 صواريخ أثناء عملها على رفع الركام من مكان العدوان الأخير على البلدة

LBCI
خبر عاجل
23:37

إيران تصنّف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري

LBCI
أخبار دولية
03:44

خامنئي: لن نبدأ الحرب ولكن...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More