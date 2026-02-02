الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقصف المنطقة الواقعة بين الصلحاني وراميا
آخر الأخبار
2026-02-02 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقصف المنطقة الواقعة بين الصلحاني وراميا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
الجيش
الإسرائيلي
المنطقة
الواقعة
الصلحاني
وراميا
التالي
وزير خارجية الأردن يؤكد أن بلاده لن تكون منطلقا لأيّ عمل عسكري ضد إيران
قبلة وانسجام كبير... لحظات رومانسية تجمع سلاش وحبيبته على السجادة الحمراء في حفل غرامي (صور)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
0
أخبار دولية
12:34
ترامب يعلن اتفاقا تجاريا مع الهند: نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي
أخبار دولية
12:34
ترامب يعلن اتفاقا تجاريا مع الهند: نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي
0
فنّ
12:16
كارول سماحة في عرض غنائي عالمي خلال افتتاح Open Masters Games في أبوظبي
فنّ
12:16
كارول سماحة في عرض غنائي عالمي خلال افتتاح Open Masters Games في أبوظبي
0
آخر الأخبار
12:12
ترامب: نعلن ابتداء من الآن عن صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والهند
آخر الأخبار
12:12
ترامب: نعلن ابتداء من الآن عن صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والهند
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
12:16
كارول سماحة في عرض غنائي عالمي خلال افتتاح Open Masters Games في أبوظبي
فنّ
12:16
كارول سماحة في عرض غنائي عالمي خلال افتتاح Open Masters Games في أبوظبي
0
آخر الأخبار
12:12
ترامب: نعلن ابتداء من الآن عن صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والهند
آخر الأخبار
12:12
ترامب: نعلن ابتداء من الآن عن صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والهند
0
آخر الأخبار
12:08
ترامب: اتفقنا على التوقف عن شراء النفط الروسي وعلى شراء كميات أكبر بكثير من أميركا وربما من فنزويلا
آخر الأخبار
12:08
ترامب: اتفقنا على التوقف عن شراء النفط الروسي وعلى شراء كميات أكبر بكثير من أميركا وربما من فنزويلا
0
آخر الأخبار
12:08
ترامب: اتفقت مع رئيس وزراء الهند على صفقة تجارية بين البلدين
آخر الأخبار
12:08
ترامب: اتفقت مع رئيس وزراء الهند على صفقة تجارية بين البلدين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-23
الوكالة الوطنية للإعلام: دبابة إسرائيلية اطلقت النار على قوة للجيش اللبناني خلال مهمة مشتركة مع اليونيفيل قرب وادي العصافير جنوب الخيام
آخر الأخبار
2026-01-23
الوكالة الوطنية للإعلام: دبابة إسرائيلية اطلقت النار على قوة للجيش اللبناني خلال مهمة مشتركة مع اليونيفيل قرب وادي العصافير جنوب الخيام
0
أخبار لبنان
2025-12-04
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
أخبار لبنان
2025-12-04
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
0
آخر الأخبار
2025-11-24
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٥ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-11-24
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٥ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار دولية
2025-11-20
مسلحون يقتلون شخصين في هجوم على كنيسة في نيجيريا
أخبار دولية
2025-11-20
مسلحون يقتلون شخصين في هجوم على كنيسة في نيجيريا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
بدعوة من أبو فاعور… وزير الأشغال في البقاع الغربي وراشيا
تقارير نشرة الاخبار
07:59
بدعوة من أبو فاعور… وزير الأشغال في البقاع الغربي وراشيا
0
أخبار دولية
06:06
إيران تتحدث عن "إطار" للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة
أخبار دولية
06:06
إيران تتحدث عن "إطار" للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة
0
أخبار دولية
04:54
ميدفيديف: روسيا لا تريد صراعا عالميا
أخبار دولية
04:54
ميدفيديف: روسيا لا تريد صراعا عالميا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً
تقارير نشرة الاخبار
14:22
هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة
تقارير نشرة الاخبار
14:18
معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة
تقارير نشرة الاخبار
14:12
لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!
تقارير نشرة الاخبار
14:09
شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:34
إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...
خبر عاجل
06:34
إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...
2
حال الطقس
01:43
منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا
حال الطقس
01:43
منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا
3
أخبار لبنان
04:31
عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي
أخبار لبنان
04:31
عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي
4
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
خبر عاجل
08:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله
5
أمن وقضاء
06:39
العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة
أمن وقضاء
06:39
العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة
6
فنّ
03:50
تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)
فنّ
03:50
تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)
7
تقارير نشرة الاخبار
14:05
القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟
8
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
أمن وقضاء
10:22
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More