الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دبلوماسي إقليمي كبير لرويترز: من المتوقع أن تشارك بعض دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وعُمان ومصر في اجتماع إسطنبول

آخر الأخبار
2026-02-02 | 10:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دبلوماسي إقليمي كبير لرويترز: من المتوقع أن تشارك بعض دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وعُمان ومصر في اجتماع إسطنبول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
دبلوماسي إقليمي كبير لرويترز: من المتوقع أن تشارك بعض دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وعُمان ومصر في اجتماع إسطنبول

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إقليمي

لرويترز:

المتوقع

تشارك

المنطقة

السعودية

والإمارات

وعُمان

اجتماع

إسطنبول

LBCI التالي
اردوغان: نأمل تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية من دون أي تأخير أو مماطلة
مسؤول إيراني كبير لرويترز: عراقجي سيعقد اجتماعا مع المبعوث الأميركي ويتكوف في إسطنبول الجمعة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:39

قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"

LBCI
أخبار دولية
12:34

ترامب يعلن اتفاقا تجاريا مع الهند: نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي

LBCI
فنّ
12:16

كارول سماحة في عرض غنائي عالمي خلال افتتاح Open Masters Games في أبوظبي

LBCI
آخر الأخبار
12:12

ترامب: نعلن ابتداء من الآن عن صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والهند

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:16

كارول سماحة في عرض غنائي عالمي خلال افتتاح Open Masters Games في أبوظبي

LBCI
آخر الأخبار
12:12

ترامب: نعلن ابتداء من الآن عن صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والهند

LBCI
آخر الأخبار
12:08

ترامب: اتفقنا على التوقف عن شراء النفط الروسي وعلى شراء كميات أكبر بكثير من أميركا وربما من فنزويلا

LBCI
آخر الأخبار
12:08

ترامب: اتفقت مع رئيس وزراء الهند على صفقة تجارية بين البلدين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-01-26

الأمن العام حذر من روابط احتيالية وسرقة حسابات "واتساب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
2025-09-28

ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط وسننجح في إنجاز هذا الأمر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

بدعوة من أبو فاعور… وزير الأشغال في البقاع الغربي وراشيا

LBCI
أخبار دولية
06:06

إيران تتحدث عن "إطار" للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
04:54

ميدفيديف: روسيا لا تريد صراعا عالميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هكذا حطّم الاسباني كارلوس الكاراز رقماً قياسياً في التنس دام لنحو ٩٠ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

معرضُ الكتابِ للأطفال: مبادرة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الشباب اللبنانيون في تولوز: عائلة مترابطة وآمال بالعودة إلى الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

لبنان وإيطاليا… شراكة بناء قدرات في قلب الإدارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

شعبوية النواب في جلسة إقرار الموازنة حرمت الدولة ٤٠ مليون دولار!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

LBCI
حال الطقس
01:43

منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

عقيص أعلن عزوفه عن الترشح للإنتخابات: الدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي

LBCI
خبر عاجل
08:04

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
06:39

العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة

LBCI
فنّ
03:50

تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

القصر يشهد توترا… ما الذي حصل بين الجيش والمواطنين؟

LBCI
أمن وقضاء
10:22

روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More