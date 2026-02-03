الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الإيراني: المحادثات مع واشنطن ستُجرى في إطار يحفظ المصالح الوطنية

آخر الأخبار
2026-02-03 | 00:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الإيراني: المحادثات مع واشنطن ستُجرى في إطار يحفظ المصالح الوطنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الإيراني: المحادثات مع واشنطن ستُجرى في إطار يحفظ المصالح الوطنية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإيراني:

المحادثات

واشنطن

ستُجرى

المصالح

الوطنية

LBCI التالي
أستراليا: عقوبات على 20 جهة تابعة للحرس الثوري الإيراني
التحكم المروري: ٨ جرحى في ٨ حوادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:05

قطر: جهود إقليمية لتهدئة التوتر بشأن إيران

LBCI
أخبار لبنان
06:04

جابر من دبي: التحدي الحقيقي للنهوض الاقتصادي ببناء المؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
06:03

كركي: زيادة معاينات الأطباء لتصل إلى 92% مما كانت عليه قبل الأزمة

LBCI
أخبار دولية
06:03

منظمة الصحة: إجلاء أول 5 مرضى من غزة عبر معبر رفح أمس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:28

الخارجية القطرية: هناك تعاون وجهود إقليمية لضمان التهدئة بشأن إيران

LBCI
أخبار لبنان
05:22

كرامي: فتح باب الترشيح لامتحانات الكولوكيوم 2026 – الدورة الأولى لاختصاصات "تقويم النطق" و"قياس النظر" و"العلاج النفسي الحركي" و"العلاج الانشغالي"

LBCI
أمن وقضاء
04:47

الجيش: عمليات دهم وضبط سلاح متوسط في منطقة القصر – الهرمل

LBCI
آخر الأخبار
03:58

رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: المطلوب من الدول الشقيقة دعمنا وليس أن تحلّ مكاننا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:53

الرئيس عون امام وفد من "الجبهة السيادية": ما يُطرح لتأجيل الانتخابات لأسباب أو لفترات مختلفة لا يعنيني مطلقًا

LBCI
خبر عاجل
2026-01-11

الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له

LBCI
أخبار دولية
2025-10-21

لقاء سعوديّ أميركيّ

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

بلدة بليدا الحدودية شيّعت ابنها الشهيد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
13:40

أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ثنائي "أمل" - حزب الله: تباينات أم اشتباك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

رغم وعود الدولة بتحسين معاشاتهم .. موظفو القطاع العام يكملون إضرابهم

LBCI
أخبار لبنان
13:37

وسام حنا والفنانة بلقيس يطلقان أغنيةٍ مشتركة تم تحضيرها خصيصًا لبرنامج "أكرم من مين"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حديث عن مسار سياسي للتفاوض بين لبنان وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل تفشل في اقناع واشنطن بخطورة المسار الدبلوماسي مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

LBCI
اقتصاد
02:35

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
23:52

إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي

LBCI
حال الطقس
02:16

منخفض جويّ مع امطار وثلوج...

LBCI
خبر عاجل
08:04

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
10:22

روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"

LBCI
أمن وقضاء
06:39

العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة

LBCI
أمن وقضاء
02:44

شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More