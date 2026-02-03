رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: اساليب عمل مختلفة بيني وبين الرئيس عون ولكن نحن نسير في الاتجاه نفسه والهدف نفسه وهو استعادة الدولة مع رئيس البرلمان

رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: المطلوب من الدول الشقيقة دعمنا وليس أن تحلّ مكاننا

رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: مع تجديد وتفعيل الإدارة اللبنانية يشعر الجميع من الإخوة العرب والمغتربين بحالة من الأمن والأمان ما يشكّل عاملا أساسيا في تشجيع الاستثمار