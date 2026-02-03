الشيخ قاسم: نعمل على بناء الدولة فساهمنا بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ووزراؤنا يعملون لكل لبنان إلا أن بعض الوزراء يجرّون لبنان إلى الفتنة

الشيخ نعيم قاسم: نحن مع الانتخابات بالقانون الذي وافقوا عليه وهم لا يريدونها لانهم يريدون ان يفّصلوا قانوناً على ذوقهم

الشيخ نعيم قاسم: لم يعد مطلوبًا من لبنان أي شيء فالمطلوب هو الضغط على اميركا والعدو الاسرائيلي لتنفيذ الاتفاق ووقف العدوان