وكالة تسنيم الإيرانية: انقطاع الاتصال مع طائرة مسيرة في المياه الدولية ولا يزال سبب انقطاع الاتصال مجهولا

البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع خدمات دعم لمقاتلات إف-15 ومعدات ذات صلة إلى السعودية بقيمة 3 مليارات دولار

البيت الأبيض: لا تزال المحادثات مع إيران مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع