رئيس الحكومة نواف سلام في حديث للـ CNN: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا ومن غير المنطقي الحديث عن السلام في ظل هذا الواقع

التالي

رئيس الحكومة نواف سلام للـ CNN: من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب وتنتهك السيادة اللبنانية يوميا وتحتجز عددا من المدنيين اللبنانيين وهذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب ويقوّض جهود حكومتي