وزير الزراعة للـLBCI: وجّهنا إرشادات إلى الأهالي والمزارعين لتجنّب تجمّعات المياه وإبعاد الحيوانات نظرًا لخطورة المواد التي رشّتها إسرائيل والتي قد تكون قاتلة

وزير الزراعة للـLBCI: الأضرار التي تسببت بها المادّة التي رشّتها اسرائيل واسعة والمساحات المتضرّرة كبيرة والمادة المستخدمة خطرة جدًا إذ تُظهر التقارير الأولية أن نسبها تتجاوز الاستخدام الطبيعي للمبيد العشبي بنحو 30 إلى 50 ضعفًا

