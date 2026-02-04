فرنجية لـ "حوار المرحلة": هناك جهات في البلد تريد أن نتجه نحو صدام وأعتقد أن الحزب نادم على دخوله في الحرب

فرنجية لـ "حوار المرحلة": يزعجني منطق تصنيف اللبنانيين بلبناني وغير لبناني وهذا ما يزعجني بخطاب وزير الخارجية وعلى الوزير رجي أن يكون وزيرا لكل اللبنانيين وأن يمثل جميع الكتل والأحزاب

النائب طوني فرنجية لـ "حوار المرحلة": أنا مؤمن بضرورة حصرية السلاح وبأن الجيش وحده يحمي لبنان والدولة لن تستقر إلا إذا كان هناك جيش واحد وسلاح واحد