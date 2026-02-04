فرنجية لـ "حوار المرحلة": هناك شركات أبدت استعدادها للعمل بمطار القليعات لكن الدولة وضعت شروطها على المستثمرين لهذا السبب لم أصوت مع الموازنة لأنه لا تقدم أي حوافز للمستثمرين

فرنجية لـ "حوار المرحلة": الحياة السياسية بحاجة لدم جديد وتأجيل الإنتخابات النيابية أمر خاطئ فلا يجب أن تتأجل ولا بدّ أن نعرف موقفنا الآن

فرنجية لـ "حوار المرحلة": الحياة السياسية بحاجة لدم جديد وتأجيل الإنتخابات النيابية أمر خاطئ فلا يجب أن تتأجل ولا بدّ أن نعرف موقفنا الآن

فرنجية لـ "حوار المرحلة": الدعم الخارجي للجيش اللبناني لن يتوقف وقائد الجيش سيعود من واشنطن حاملا معه بعض المساعدات أو إبقاء الجزء الذي كان لدينا منها