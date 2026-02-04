فرنجية لـ "حوار المرحلة": بين الفراغ والتمديد أنا مع التمديد طبعا

التالي

فرنجية لـ "حوار المرحلة": لم نتكل يومًا على التمويل في الانتخابات فالحلقة الأصعب هي التحالفات ولدينا مرشحون في طرابلس والدنية ولدينا حلفاء أقوياء في عكار ونسعى أيضا إلى دوائر أخرى قد يكون لنا تأثير فيها