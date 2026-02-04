فرنجية لـ "حوار المرحلة": نحن سنصوت ضد قانون الفجوة المالية كما هو اليوم لكن جريمة أن نبقى من دون خطة ولا يمكن للدولة أن تُلقي كل مسؤولياتها على مصرف لبنان

