الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ليلة القرار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فرنجية لـ "حوار المرحلة": نحن سنصوت ضد قانون الفجوة المالية كما هو اليوم لكن جريمة أن نبقى من دون خطة ولا يمكن للدولة أن تُلقي كل مسؤولياتها على مصرف لبنان
آخر الأخبار
2026-02-04 | 16:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فرنجية لـ "حوار المرحلة": نحن سنصوت ضد قانون الفجوة المالية كما هو اليوم لكن جريمة أن نبقى من دون خطة ولا يمكن للدولة أن تُلقي كل مسؤولياتها على مصرف لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
"حوار
المرحلة":
سنصوت
قانون
الفجوة
المالية
اليوم
جريمة
للدولة
تُلقي
مسؤولياتها
لبنان
التالي
فرنجية لـ "حوار المرحلة": إذا خرج سليمان فرنجية من الحياة السياسية فستكون خسارة وطنية
فرنجية لـ "حوار المرحلة": امتنعت عن التصويت على الموازنة لأننا كنا بين خيارين إما الشعبوية أو المساومة والموازنة عاطلة والاتكال على القروض الخارجية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
0
أخبار لبنان
16:57
فرنجية: تأجيل الانتخابات النيابية خطأ وإذا خُيّرت بين الفراغ والتمديد فأنا مع التمديد
أخبار لبنان
16:57
فرنجية: تأجيل الانتخابات النيابية خطأ وإذا خُيّرت بين الفراغ والتمديد فأنا مع التمديد
0
أخبار دولية
16:20
مسؤول أميركي يؤكد عقد محادثات مع إيران في عمان يوم الجمعة
أخبار دولية
16:20
مسؤول أميركي يؤكد عقد محادثات مع إيران في عمان يوم الجمعة
0
آخر الأخبار
16:11
فرنجية لـ "حوار المرحلة": بين النيابة والوزارة أختار أن أبقى نائبا
آخر الأخبار
16:11
فرنجية لـ "حوار المرحلة": بين النيابة والوزارة أختار أن أبقى نائبا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
0
أخبار لبنان
16:57
فرنجية: تأجيل الانتخابات النيابية خطأ وإذا خُيّرت بين الفراغ والتمديد فأنا مع التمديد
أخبار لبنان
16:57
فرنجية: تأجيل الانتخابات النيابية خطأ وإذا خُيّرت بين الفراغ والتمديد فأنا مع التمديد
0
آخر الأخبار
16:11
فرنجية لـ "حوار المرحلة": بين النيابة والوزارة أختار أن أبقى نائبا
آخر الأخبار
16:11
فرنجية لـ "حوار المرحلة": بين النيابة والوزارة أختار أن أبقى نائبا
0
آخر الأخبار
16:03
فرنجية لـ "حوار المرحلة": إذا خرج سليمان فرنجية من الحياة السياسية فستكون خسارة وطنية
آخر الأخبار
16:03
فرنجية لـ "حوار المرحلة": إذا خرج سليمان فرنجية من الحياة السياسية فستكون خسارة وطنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-29
"التيار" يوجه مذكّرة شاملة للبابا: اتفاقية الهدنة هي الأفضل في انتظار السلام العادل
أخبار لبنان
2025-11-29
"التيار" يوجه مذكّرة شاملة للبابا: اتفاقية الهدنة هي الأفضل في انتظار السلام العادل
0
اقتصاد
2026-02-03
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
2026-02-03
ارتفاع في أسعار المحروقات
0
آخر الأخبار
2025-11-06
غارات اسرائيلية استهدفت كفردونين
آخر الأخبار
2025-11-06
غارات اسرائيلية استهدفت كفردونين
0
اقتصاد
2025-11-18
البساط من مؤتمر بيروت 1: طريق التعافي ستكون صعبة وطويلة... وملتزمون بإعادة بناء الدولة
اقتصاد
2025-11-18
البساط من مؤتمر بيروت 1: طريق التعافي ستكون صعبة وطويلة... وملتزمون بإعادة بناء الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
أخبار لبنان
17:01
قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
0
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
0
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
0
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
0
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
2
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
3
حال الطقس
03:25
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
حال الطقس
03:25
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
4
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
5
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
6
منوعات
02:53
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين
منوعات
02:53
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين
7
خبر عاجل
14:21
ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك
خبر عاجل
14:21
ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك
8
أخبار لبنان
11:55
رعد من بعبدا: حريصون على التفاهم والتعاون
أخبار لبنان
11:55
رعد من بعبدا: حريصون على التفاهم والتعاون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More