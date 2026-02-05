الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق قرى وبلدات مرجعيون

التالي

الرئيس جوزاف عون بحث مع وزير العمل محمد حيدر ملف الضمان الاجتماعي وأوضاع المتقاعدين وتطرّق إلى شؤون الوزارة والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة