وزير الخارجية الروسي: مستعدون للمساهمة في حل التصعيد الحالي في الشرق الأوسط بين تل أبيب وواشنطن وطهران

وزير الخارجية الروسي: يتم إجبار الشركات الروسية بشكل علني على الخروج من فنزويلا

وزير الخارجية الروسي: يتم إجبار الشركات الروسية بشكل علني على الخروج من فنزويلا

الرئيس جوزاف عون بحث مع وزير العمل محمد حيدر ملف الضمان الاجتماعي وأوضاع المتقاعدين وتطرّق إلى شؤون الوزارة والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة