التحكم المروري: تعطل بيك اب قبل انفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الصيفي ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة

إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يحتجز سفينتين في الخليج تحملان أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب ويحيل طاقمهما المكون من 15 أجنبيا إلى القضاء