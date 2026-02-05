الأخبار
زيلينسكي: أوكرانيا تريد تحقيق "نتائج أسرع" في مسار السلام

آخر الأخبار
2026-02-05 | 08:12
مشاهدات عالية
زيلينسكي: أوكرانيا تريد تحقيق &quot;نتائج أسرع&quot; في مسار السلام
0min
زيلينسكي: أوكرانيا تريد تحقيق "نتائج أسرع" في مسار السلام

 
 
أكسيوس عن مصدرين: مسودة الاتفاق بشأن معاهدة ستارت لا تزال بحاجة لموافقة الرئيسين الأميركي والروسي
أكسيوس عن مصادر: الولايات المتحدة وروسيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق لمواصلة الالتزام بمعاهدة ستارت الجديدة
آخر الأخبار

LBCI
صحة وتغذية
10:12

دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط

LBCI
آخر الأخبار
10:09

ترامب: حماس وافقت على التخلي عن سلاحها وعليها فعل ذلك وإلا لن يكون لها وجود

LBCI
آخر الأخبار
10:08

ترامب: حماس ساعدتنا على استعادة الرهينة الأخيرة والآن عليها التخلي عن سلاحها

LBCI
آخر الأخبار
10:08

ترامب: أنهيت الحرب في غزة وتحقق السلام في الشرق الأوسط واسترجعنا كل الرهائن

LBCI
آخر الأخبار
10:09

ترامب: حماس وافقت على التخلي عن سلاحها وعليها فعل ذلك وإلا لن يكون لها وجود

LBCI
آخر الأخبار
10:08

ترامب: حماس ساعدتنا على استعادة الرهينة الأخيرة والآن عليها التخلي عن سلاحها

LBCI
آخر الأخبار
10:08

ترامب: أنهيت الحرب في غزة وتحقق السلام في الشرق الأوسط واسترجعنا كل الرهائن

LBCI
آخر الأخبار
10:02

مسؤول في البيت الأبيض لـ"الجزيرة": مبعوثا ترمب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-23

السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-03

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-02

بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
أخبار دولية
2026-01-12

ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
07:57

قبيسي: على كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة

LBCI
أخبار دولية
07:49

فانس: واشنطن جاهزة للتحدث مع أي طرف ولكنها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر

LBCI
أخبار دولية
07:48

اجتماع استثنائي للكابينت... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
06:13

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده

LBCI
أخبار لبنان
03:17

باسيل: التيار سيبقى قوياً

LBCI
أخبار لبنان
17:01

قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية

LBCI
أخبار دولية
13:32

إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:46

هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

LBCI
أخبار لبنان
04:23

فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة

LBCI
خبر عاجل
14:57

أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع

LBCI
خبر عاجل
12:35

أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
08:28

الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة

LBCI
أخبار لبنان
07:59

مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة

LBCI
آخر الأخبار
15:40

فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم

LBCI
خبر عاجل
14:15

رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق

